Commemorato a Palermo Rocco Chinnici, la mafia lo uccise 42 anni fa

A 42 anni dalla strage, commemorato a Palermo il giudice Rocco Chinnici, ucciso il 29 luglio 1983 davanti la sua abitazione, al civico 59 di via Pipitone Federico, da un'auto bomba, una Fiat 126 carica di tritolo, che esplose uccidendo anche il maresciallo Mario Trapassi, l'appuntato Salvatore Bartolotta e il portiere dello stabile Stefano Li Sacchi.

Stamattina sul luogo della strage sono deposte le corone d'alloro alla presenza dei figli del giudice, Caterina e Giovanni, il sindaco di Palermo Roberto Lagalla e l'assessore regionale Nuccia Albano.

Nella vicina chiesa di San Michele Arcangelo è stata celebrata una messa in suffragio delle vittime.

"Mio padre ha dato l'avvio a un metodo che è sviluppato nel tempo, ha portato ai risultati davvero importanti.

La sua intuizione di creare il pool antimafia, la circolarità dell'informazione e scambio delle informazioni, il coordinamento dell'attività della polizia giudiziaria, le misure patrimoniali, le primissime indagini finanziarie - ha detto Caterina Chinnici, europarlamentare - è stata dirompente. Fu un'innovazione totale rispetto al metodo precedente che nel tempo si è sviluppata e ha portato l'Italia a essere modello di riferimento per la legislazione europea di contrasto alla criminalità organizzata, tema su cui io lavoro a tempo pieno in Europa. Mi ha fatto piacere che il procuratore europeo nel discorso d'insediamento ha detto che il lavoro dei procuratori europei si sarebbe ispirato a quello di Rocco Chinnici".