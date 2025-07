Bani difensore del Palermo: "Ho lasciato il cuore a Genova ma spero di essere apprezzato dai tifosi rosanero"

"Quando ho parlato col Genoa ho avuto la sensazione di essere arrivato alla conclusione del percorso, così ho deciso di intraprendere una nuova sfida. E il Palermo è la società che più mi ha voluto. Ho lasciato il cuore e Genoa e spero di essere apprezzato allo stesso modo dai tifosi rosanero". Così Mattia Bani, difensore del Palermo, in conferenza stampa a Chatillon. "Sono sceso di categoria per tornare dove questa piazza merita di stare - ha aggiunto il centrale -. Io fuori categoria?

Io penso solo a fare il mio lavoro e dare una mano alla squadra con le mie qualità e ci sarà tanto da fare". L'ex Genoa è arrivato da pochi giorni al termine di una lunga trattativa tra la società di viale del Fante e i liguri: "Ho affrontato due volte il Palermo e ho sempre trovato un pubblico eccezionale, spero che questa cosa possa rivederla presto - spiegato il classe 1993 -. Bisogna pensare partita per partita, è la cosa migliore. Dobbiamo entrare in campo con la consapevolezza di voler vincere ogni partita". Tra le varie partite Serie B una sarà molto particolare per lui, visto che nel Mantova gioca suo fratello Cristiano: "Quando lo affronterò non faremo parte della stessa famiglia per 90 minuti (ride, ndr). Gli auguro il meglio". Infine, sul suo ruolo in una difesa a tre: "Ho fatto sia il braccetto che il centrale ma non ho nessun tipo di preferenza da questo punto di vista - ha concluso Bani -. Tutto dipenderà da ciò che ci chiederà il mister. Sono a disposizione".