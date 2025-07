Ragusa, al via le attività della stagione estiva dell'Anffas Onlus a Marina

E’ entrata nel vivo la stagione estiva dell’Anffas onlus Ragusa. Ogni volta che l’intero gruppo dei ragazzi speciali si sposta a Marina, lungo un tratto della spiaggia libera, la stessa si anima di una particolare effervescenza. Chiedere per riscontro ai numerosi bambini che hanno partecipato alle iniziative ricreative con i ragazzi dell’Anffas onlus Ragusa e che ne sono rimasti entusiasti. Si è registrata una tale compenetrazione tra le parti, da aver fatto diventare questo momento come uno dei must dell’estate. Un modo speciale di presentarsi e di proporsi alla comunità cittadina, per l’associazione che è stato molto apprezzato, come chiarisce anche la direttrice di Anffas onlus Ragusa. “Le nostre animatrici e le nostre educatrici – afferma Salvina Cilia – hanno pensato giustamente che, come sosteniamo da tempo, la nostra presenza deve essere complementare alle varie realtà che Ragusa esprime. Ecco perché, da qualche anno in qua, le nostre missioni al mare assumono una valenza specifica, particolare, visto che ci consentono di interagire non solo con l’ambiente circostante, ma anche e soprattutto con la comunità locale e con tutti coloro che villeggiano a Marina e che trovano apprezzabile questa interazione con la nostra realtà. Devo dire che la grande attenzione dei ragusani e di chi si trova a Marina in queste giornate non si smentisce mai. Abbiamo avuto risposte molto interessanti che ci serbiamo nel cuore e che cercheremo di sfruttare anche per il prossimo futuro. Devo ringraziare tutti coloro che si stanno adoperando per la migliore riuscita di questa stagione che si sta rivelando davvero fantastica. Continueremo ancora ad essere presenti sulla spiaggia perché è uno degli obiettivi che ci poniamo per fare stare bene i nostri ragazzi speciali e per permettere all’Anffas di assolvere al meglio il proprio ruolo anche nel contesto delle numerose novità che riguardano il mondo delle disabilità”.