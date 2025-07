West Nile, sono 7 in Italia i decessi per il virus

In Campania si registra il terzo decesso per il virus West Nile: si tratta di un uomo di 68 anni, originario di Trentola Ducenta (Caserta), deceduto all'ospedale di Aversa. Stamattina era stato reso noto il decesso di un uomo di 74 anni, di Pomigliano d'Arco, morto all'Ospedale del Mare di Napoli a causa delle conseguenze di un'infezione da West Nile. Ieri, invece, era deceduto un 80enne, residente a Maddaloni, (Caserta).

Terzo decesso da virus West Nile anche nel Lazio. Si tratta - a quanto apprende l'Adnkronos Salute - di un uomo di 86 anni che era ricoverato da un mese all'ospedale Santa Maria Goretti di Latina. L'anziano, già sofferente per diverse patologie, era in terapia intensiva ed era stato fra i primi ad essere contagiato.

Salgono a 7 i morti in Italia nel 2025

Con gli ultimi decessi segnalati in Campania e Lazio, salgono a 7 i morti da virus West Nile quest'anno in Italia: 1 in Piemonte, 3 nel Lazio e 3 in Campania. La prima vittima è stata registrata in Piemonte, dove un uomo è morto dopo aver contratto l'infezione nel mese di marzo, molto in anticipo rispetto alla tipica 'stagione delle zanzare' che trasmettono la malattia. Quindi la donna di 82 anni di Nerola (Roma), che si trovava in vacanza in provincia di Latina ed è deceduta il 20 luglio all'ospedale San Giovanni di Dio di Fondi. E' poi di ieri la notizia della terza vittima del virus West Nile, la seconda nel Lazio: un 77enne residente a Isola del Liri, nel Frusinate, che aveva recentemente soggiornato a Baia Domizia (Caserta) ed è morto all'Irccs Spallanzani di Roma. L'uomo, trapiantato di cuore, soffriva anche di insufficienza renale cronica. Ad aggiornare il bilancio, nelle ultime ore, le tre vittime in Campania e la terza vittima nel Lazio.