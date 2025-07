Modica, conclusa domenica l'edizione record di Scenari: appuntamento al 2026

Cala il sipario. Scenari saluta e da appuntamento al prossimo anno: Jeffery Deaver, Melania Mazzucco e Nadia Terranova gli ultimi protagonisti. Scenari 2025 è finita ma la scia di emozioni, riflessioni, sensazioni, condivisioni, pulsazioni del cuore e dell’anima, non svaniscono certo con i saluti di domenica scorsa. Restano in me come spero restino nell’immaginario collettivo di chi con noi ha voluto vivere ognuno dei momenti della nostra rassegna. Sono felice e divido la mia felicità con chiunque abbia sostenuto Scenari, con chi mi ha collaborato, con chi ha voluto esserne protagonista dietro le quinte. Con chi ha sposato questa idea quattro anni fa e continua a farlo adesso. Con la nostra Città che ha mostrato la sua vera vitalità e il suo vero volto, fatto di bellezza e voglia di esserci”. Piera Ficili, anima e direttrice artistica di Scenari 2025, manifesta come un fiume in piena la sua soddisfazione a fine percorso. Restìa alla vetrina, emozionata per gli applausi convinti ricevuti ad ogni serata, è in lei gioia pura mista a giustificata stanchezza per avere messo la firma in calce ad una rassegna che si può davvero dire di successo! E che ha visto il sipario abbassarsi su di essa domenica 27 luglio con Nadia Terranova, finalista al premio Strega, in una serata molto emozionante sul sagrato della Madonna delle Grazie. Emozione spessa e forte quando il racconto della scrittrice è stato interrotto, alle 22 esatte, dal suono delle campane di quella chiesa e di ogni altra chiesa della Città di Modica perché il rumore delle campane cancellasse il silenzio su Gaza e sulla strage in quella striscia di Terra dove azioni senza umanità e senza scrupoli stanno massacrando vite umane di ogni età. Nadia Terranova (nella foto), con Quello che so di te, intervistata dalla scrittrice Lorena Spampinato, ha emozionato le centinaia di persone presenti.