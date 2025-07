Modica, all'oratorio Salesiano concluso il Grest 2025: estate di speranza e comunità

“Accendiamo la speranza” è lo slogan che ha guidato il Grest 2025 presso l’Oratorio Salesiano “San Domenico Savio” di Modica Alta, animato per quattro intense settimane da giochi, attività educative, laboratori, momenti di preghiera e tanta voglia di stare insieme. A guidare le attività estive è stato l’incaricato dell’Oratorio Liborio Scibetta, affiancato da due giovani salesiani provenienti da Timor Est, attualmente studenti a Messina.

I numeri raccontano un’esperienza significativa: 240 iscritti, 55 animatori e un clima di forte partecipazione da parte della comunità. Ogni venerdì è stato dedicato a una festa a tema con le famiglie, momenti speciali pensati per coinvolgere anche i genitori nel clima di gioia e condivisione dell’estate salesiana.

Particolarmente sentita la serata “Paradise”, con tutti i partecipanti vestiti di bianco e un accessorio colorato legato alla squadra di appartenenza dei figli. Una grande cena comunitaria nel cortile dell’oratorio ha trasformato lo spazio in un simbolo di convivialità e relazioni autentiche: una lunga tavolata sotto le stelle per gustare il sapore dell’amicizia.

Sabato 26 luglio si è svolta la serata finale del Grest, con la partecipazione di circa 600 persone. A vincere i giochi di squadra sono stati i Serafini, superando gli Angeli, i Cherubini e gli Arcangeli. Durante la serata del 25 luglio è intervenuta anche il sindaco di Modica, Maria Monisteri, per un saluto istituzionale e per partecipare all’inaugurazione del nuovo defibrillatore, donato in ricordo del piccolo Giona, a servizio dell’oratorio e della comunità.

Contemporaneamente, un gruppo di 22 giovani animatori ha partecipato a Roma al Giubileo dei Giovani, vivendo giornate di spiritualità, fraternità e formazione con migliaia di coetanei provenienti da tutta Italia.

“Questo Grest – afferma Liborio Scibetta – è stato un tempo di grazia e di crescita per tutti. I ragazzi si sono messi in gioco con entusiasmo, gli animatori hanno dato il meglio di sé e le famiglie hanno risposto con grande partecipazione. L’oratorio è vivo, ed è sempre più un punto di riferimento per il quartiere e per la città”.