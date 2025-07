Uomo travolto e ucciso da un treno a Voghera

n uomo è stato travolto e ucciso da un treno merci, proveniente da Pavia e diretto a Genova, nel primo pomeriggio di oggi in stazione a Voghera (Pavia).

Al momento non si conoscono le generalità della vittima.

L'incidente si è verificato attorno alle 14.

Dalle prime notizie sembra che l'uomo sia scivolato finendo sui binari. Il macchinista ha subito azionato i freni di emergenza, ma non è riuscito ad evitare l'impatto. Sul posto sono giunti gli operatori del 118, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso della persona investita a causa delle gravissime ferite riportate. La circolazione ferroviaria è stata momentaneamente sospesa, per consentire agli agenti della Polfer di effettuare gli accertamenti necessari a ricostruire la dinamica del fatto.