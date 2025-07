Studenti del liceo Scientifico di Floridia si rivedono dopo 41 anni dalla Maturità

Si sono dati appuntmento a Villa del Casale, a Solarino, per un rendez vous, 41 anni dopo aver conseguito la Maturità. Oggi come allora, una bella torta per festeggiare il loro passato ma anche il futuro fatto di famiglia e lavoro. A darsi appuntamento sono stati gli studenti della V B del Liceo Scientifico 'Leonardo Da Vinci' di Floridia. L'anno scolastico era il 1984-85. "E' stata una bella rimpatriata - dicono all'unisono - quanti bei ricordi". All'apputamento del 2025 hanno risposto, Elisa Sala, docente di Disegno e Storia dell'arte Arte, Lucia Ferrante, impiegata alle Poste Italiane, Marina Russo, docente, Pinella Tarascio dirigente-medico, Assunta Merendino Docente, Silvia Indomenico docente, Nella Giarratana impiegata in una segreteria scolastica, Davide Fragione medico, Antonio Martinez ingegnere informatico e Giuseppe Gallo Docente.