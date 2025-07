Mazzarino, bimbo in bici in Rianimazione: manubrio gli perfora la pancia

E' ricoverato nel reparto di Rianimazione pediatrica dell'ospedale Di Cristina di Palermo il bambino di 8 anni che ieri pomeriggio ha avuto un incidente con la bici a Mazzarino, in provincia di Caltanissetta. Il piccolo è rimasto gravemente ferito all'addome dopo una brusca frenata:pare infatti che il manubrio gli abbia perforato la pancia. Daqui il trasferimento in elisoccorso all'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico. Nella notte, al termine del lungo intervento, è stato trasferito a Palermo. Il bambino, tutt'ora tenuto in coma farmacologico ed è in prognosi riservata.