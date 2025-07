Palermo, preso mentre tenta di rubare infissi ex Motel Agip

Un 21enne palermitano è stato arrestato dai carabinieri per tentato furto aggravato. L'intervento è scattato dopo una segnalazione al 112 della presenza di un individuo all'interno dell'area dell'ex Motel Agip, in viale Regione Siciliana Nord Ovest. All'interno della struttura, i carabinieri hanno sorpreso il giovane mentre tentava di asportare diversi infissi in alluminio, già in parte caricati su un motocarro Ape parcheggiato nelle vicinanze. L'uomo aveva già smontato 15 infissi. Nel corso della perquisizione, il 21enne è stato inoltre trovato in possesso di un coltello e denunciato in stato di libertà anche per porto abusivo di arma.