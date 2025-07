Mare senza frontiere sul litorale ibleo: oltre 200 utenti in un mese

Si è tenuta questa mattina una visita istituzionale presso la postazione di Mare senza frontiere a Marina di Modica, una delle sedi del progetto promosso dall’ASP di Ragusa insieme ai Comuni della provincia per garantire l’accesso al mare alle persone con disabilità. Hanno partecipato il Direttore generale Giuseppe Drago, il Direttore amministrativo Massimo Cicero e il vicesindaco di Modica Saro Viola, che hanno incontrato operatori e pazienti per raccogliere impressioni, suggerimenti e testimonianze sul servizio

La postazione, allestita in Piazza Mediterraneo, è operativa ogni giorno in due turni – dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 18.30 – grazie alla presenza di operatori socio-sanitari qualificati che offrono assistenza gratuita in spiaggia a persone con difficoltà motorie, sensoriali o intellettive. Il progetto, giunto alla sua settima edizione, sarà attivo fino al 31 agosto in tutto il litorale ibleo.

“Mare senza frontiere - ha dichiarato il Direttore generale, Giuseppe Drago - è l’espressione concreta di una sanità pubblica che vuole essere vicina alle persone fragili. Questo progetto rappresenta una buona pratica di inclusione, che si realizza grazie alla collaborazione con i Comuni – che ci ha permesso di avere ben undici postazioni - e al lavoro di operatori qualificati e motivati. Prendersi cura di un paziente non significa solo somministrare farmaci o prestare assistenza sanitaria, ma occuparsi della persona nel suo complesso”.

I numeri di questa edizione, seppur parziali, sono incoraggianti: dal 1° luglio ad oggi infatti, hanno usufruito del servizio 203 utenti, per un totale di 780 interventi. Nel 2024 gli utenti complessivi erano stati 356 (+36,4% rispetto all’anno precedente), per 1.829 interventi (+54,48%). Oltre alla postazione di Piazza Mediterraneo a Marina di Modica, il progetto Mare senza frontiere è attivo anche nelle seguenti località:

· Acate: Marina di Acate (c/o Guardia Medica)

· Ispica: Santa Maria del Focallo (Lido “Otello”)

· Modica: Marina di Modica (c/o Maganuco)

· Pozzallo: Lido “U Calandra” e Lido “Enrique”

· Ragusa: Marina di Ragusa (Piazza Torre)

· Santa Croce Camerina: Punta Secca (Lungomare Amerigo Vespucci) e Casuzze (c/o Lido “Selene”)

· Vittoria: Scoglitti – Spiaggia 15 (c/o Lido “Mojito”)

· Scicli: Donnalucata (Lungomare di Ponente – Lido “Sabir”) e Sampieri (Lido “Pata Pata”)