Strada chiusa ad Acireale, minaccia operai con un fucile 'devo passare'

Nonostante i lavori in corso pretendeva a tutti i costi di percorrere con il proprio scooter una strada chiusa di Acireale al traffico, minacciando con un fucile, dopo averlo armato con una cartuccia, gli operai del cantiere.

E' l'accusa contestata dalla polizia a un 49enne che è stato arrestato per porto illegale di arma clandestina e alterata, ricettazione, minaccia aggravata e percosse.

Dopo una prima lite con gli operai, l'uomo era ritornato al cantiere con un fucile monocanna, vi ha inserito una cartuccia calibro 16 e ha puntato l'arma contro un operaio, minacciandolo di morte e accusandolo di averlo colpito con una pietra.

Un altro operaio è intervenuto per difendere il collega, ma il 49enne ha rivolto l'arma anche contro di lui, intimandogli di stare zitto. A quel punto l'uomo avrebbe schiaffeggiato e insultato ripetutamente il primo operaio. Poi sarebbe andato via.

La polizia, chiamata dal titolare, è riuscita a fermare il 49enne mentre era ancora a bordo dello scooter in possesso del fucile. Dopo l'arresto l'uomo, su disposizione della Procura di Catania, è stato condotto in carcere.