Scicli, Massimo Cacciari apre sabato a Sampieri la seconda edizione di “Cogitare”

Grande attesa e giustificata aspettativa per l’esordio della seconda edizione di “Cogitare”. Apertura al living del Pata Pata di Sampieri sabato 2 agosto p.v. alle 19.00 con uno dei più grandi maestri del pensiero, ovvero il filosofo Massimo Cacciari che svilupperà la sua lectio su un tema di grande attualità: “Intelligenza artificiale, identità umana e ottimismo della volontà”.

L’IA è ormai entrata nel nostro quotidiano condizionando ogni tipo di attività umana che l’individuo potrà gestire correttamente quando se ne fa un uso positivo rivolto a migliorare la qualità della vita di ognuno di noi. Rimane ferma sul campo del dubbio la domanda sino a che punto si può gestire un fenomeno sociale di così grande portata e se c’è il rischio di mettere in pericolo l’identità umana. Ma in fondo di un ragionamento senza fine c’è l’ottimismo della volontà che l’IA non potrà mai avere. Perché il pensare positivo non appartiene ai valori del mondo digitale perché appartiene all’umanità e quindi mai potrà esserlo.

Il prof. Massimo Cacciari entrerà nell’intimo di questa tematica come al solito con le sue analisi e le sue riflessioni libere da qualsiasi condizionamento se non quello del proprio libero convincimento che abiura ogni schema preconcetto o tesi di parte.

Il filosofo, peraltro fondatore con Don Luigi Verzè della facoltà di Filosofia dell’Università Vita e Salute del San Raffaele a Milano nel 2002, è stato due volte sindaco di Venezia, ha fatto parte del parlamento italiano per due legislature ed è stato europarlamentare.

L’ingresso al living del Pata Pata è libero.