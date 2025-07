Folgorati da Forza Italia, pure sindaca di Modica passa col partito di Tajani

"L'ingresso del Sindaco Maria Monisteri, dopo l'arrivo del Sindaco Cassì, conferma la crescita di Forza Italia in Sicilia e in particolare nel sud-est. Accogliamo con orgoglio un'amministratrice che incarna l'amore per la comunità e il buon governo. Questa adesione dimostra che anche in Sicilia siamo la casa naturale dei moderati - liberali e popolari - e il riferimento per gli amministratori attenti ai territori e alle persone: la Sicilia moderata riconosce in noi uno spazio di azione politica e amministrativa credibile, seria e proiettata al futuro.

Continueremo a lavorare perché Forza Italia sia protagonista di una rinascita regionale che parta dalle comunità, perché continui un percorso che porterà molti altri amministratori responsabili nella nostra casa". Così Marcello Caruso, segretario regionale di Forza Italia in Sicilia, dopo che il sindaco di Modica, Maria Monisteri, ha formalizzato oggi a Roma la sua adesione al partito, alla presenza tra gli altri del segretario nazionale, Antonio Tajani.