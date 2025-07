Siracusa, le disfunzioni di Ortigia e l'overtourism a 'Zona bianca' su Rete 4

Questa sera, in diretta nazionale su Rete 4, il Comitato Ortigia Cittadinanza Resistente sarà ospite del programma “Zona Bianca”, in onda dalle 21:20. Il collegamento con il comitato è previsto intorno alle 22:00.

Al centro del dibattito: overtourism, gentrificazione e la progressiva erosione dei diritti dei residenti nei centri storici italiani. Un’occasione importante per portare all’attenzione del pubblico nazionale ciò che da tempo denunciamo: la trasformazione di Ortigia, e di molte altre città d’arte, in scenografie turistiche, svuotate della loro anima civica e sociale.

Il riconoscimento da parte della redazione di “Zona Bianca” premia l’impegno costante del Comitato, oggi considerato una delle esperienze civiche più attive in Italia. Ci battiamo per la difesa della residenzialità, per il diritto alla vivibilità urbana e contro una gestione turistica sbilanciata, priva di una visione sostenibile e con effetti negativi nel medio periodo.

Durante la trasmissione si parlerà dei processi di gentrificazione e spopolamento che stanno trasformando i centri storici in vetrine per visitatori, a scapito della qualità della vita quotidiana dei residenti: carenza di parcheggi, riduzione degli spazi pubblici, malamovida, proliferazione incontrollata di dehors e perdita progressiva dell’identità dei luoghi.