Catania, in auto con 150 scarpe 'taroccate': denunciato

Circolava su un'auto piena di scarpe contraffatte. E' quanto hanno scoperto i carabinieri della Stazione di Catania Piazza Dante, che hanno denunciato un 42enne di origini straniere residente nel capoluogo etneo, proprietario dell'auto. Il conducente è stato fermato per un controllo in Piazza Martiri della Libertà. Sulla vettura sono state trovate 150 paia di scarpe, tutte palesemente contraffatte e riconducibili a modelli di noti brand di sneakers. Il 42enne, sprovvisto di ricevute fiscali, è stato denunciato per introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi e ricettazione.