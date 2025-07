Gioia Tauro, simulò morte naturale del compagno: arrestata per omicidio

Nel gennaio 2023 ha ucciso il compagno, Maurizio Ansaloni,simulando un decesso per cause naturali. È quanto ha ricostruito la Procura della Repubblica di Palmi che ha chiesto e ottenutodal gip un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per Clementina Fumo, di 63 anni di Gioia Tauro, accusata di omicidio del suo convivente. Il provvedimento è stato eseguito dai carabinieri del Comando provinciale di Reggio Calabria e arriva a conclusione di due anni e mezzo di indagini nel corso dei quali gli investigatori, coordinati dal procuratore di Palmi Emanuele Crescenti, hanno ricostruito la dinamica del delitto maturato in un contesto di degrado.