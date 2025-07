Ragusa, a Punta Secca all'Antica Dimora il Sultano in scena "Passaggi"

Sabato 2 agosto alle ore 21.00, all’Antica Dimora Il Sultano, andrà in scena “Passaggi”, spettacolo teatrale scritto, diretto e interpretato da Alessandro Sparacino, sul palco con Angelo Abela e Mariella Frasca. Una produzione della compagnia Quarta Parete, che racconta con delicatezza e ironia l’incontro quotidiano tra due uomini anziani, soli e apparentemente diversi, che condividono la stessa panchina in un parco cittadino.

La regia è di Alessandro Sparacino (nella foto), attore e autore modicano dalla grande capacità espressiva.

L’Antica Dimora Il Sultano si trova in contrada Sottano, a Punta Secca. Il costo del biglietto per assistere allo spettacolo teatrale è di 15 euro. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 333 3078309.