Corfilac Ragusa, i sindacati chiedono convocazione delle parti in Prefettura

In venti anni nessuna possibilità di fare carriera o di avere un aumento. Sono i 30 dipendenti del Corfilac (Consorzio Ricerca Filiera Lattiero-Casearia) di Ragusa. Ora i rappresentanti di Cgil e Uil denunciano anche difficoltà nelle relazioni sindacali e si rivolgono al prefetto per la convocazione di un tavolo a Palazzo del Governo. "A mero titolo informativo, si fa presente che al CoRFiLaC si registra il fatto che parte dei dipendenti ha stipendi da sempre non superiori a € 1.100,00 / 1.200,00 netti al mese. Grazie ad un incremento annuo di oltre 380 mila euro per il triennio 2025-2027 del contributo che la Regione siciliana assegna ogni anno all’Ente consortile, la parte sindacale ha avanzato, dopo una attenta e mirata comparazione tra diversi modelli contrattuali afferenti alla contrattazione collettiva nazionale, al Consiglio Direttivo del Consorzio la proposta di avviare il confronto per far si di poter applicare ai dipendenti il CCNL “Istruzione e Ricerca”, che si attaglia perfettamente con le finalità del CoRFiLaC e le cui previsioni classificatorie corrispondono con gli

inquadramenti in atto posseduti dai lavoratori rendendo possibile la procedura di confluenza. Rispetto a tale proposta, formalizzata e trasmessa 8 mesi addietro sia al Consiglio Direttivo del CoRFiLaC sia all’Assessorato regionale all’Agricoltura, le scriventi hanno assistito, prima, per diversi mesi, ad una sottovalutazione delle loro richieste di incontro e, successivamente, dopo 4 mesi, quando si è tenuto l’incontro, al fatto che la parte datoriale ha palesemente rappresentato di non prediligere la richiesta e la disamina tecnica della proposta sindacale, limitandosi a proporre un mero aumento della parte economica dei contratti ancora in essere, che, per le motivazione sopra precisate, non hanno oramai ragione d’essere. In considerazione delle motivazioni prima evidenziate e atteso che è stato già proclamato lo stato di agitazione si chiede la convocazione delle parti in sede prefettizia, invitando il Consiglio Direttivo, i soci del CoRFiLaC (Comune di Ragusa e Università di Catania) per rimettere in sesto l’auspicato percorso di confronto, con l’obiettivo di pervenire ad una equilibrata sintesi tale da migliorare complessivamente le condizioni di lavoro e contrattuale dei lavoratori.