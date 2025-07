Vittoria, si completa la struttura da adibire a mensa scolastica

I lavori della nuova struttura adibita a mensa, costruita accanto all’asilo nido Collodi in via Gaetano Salvemini, a Vittoria, rappresentano un altro successo siglato dall’amministrazione comunale targata sindaco Aiello e soprattutto mettono in rilievo l’impegno dell’assessorato cittadino ai Lavori pubblici guidato dall’assessore Giuseppe Nicastro in sinergia con gli uffici e con la Cuc. “Ringrazio tutti i tecnici e il dirigente architetto Rosario Cultrone – spiega proprio Nicastro – la signora Anna Leonardi dell’ufficio gare, il rup architetto Giancarlo Eterno. Con questa struttura diamo l’ennesima risposta alla collettività circa il modus operandi di un’amministrazione comunale che, sin dal primo giorno, si è impegnata per dare risposte all’altezza non solo alla collettività ma anche, in questo caso, alle famiglie e ai bambini che fino a qualche tempo fa non potevano usufruire delle mense scolastiche cittadine. Ecco, dunque, che riusciamo a metterci al passo con le esigenze del momento così come chi ci ha preceduto avrebbe dovuto fare tempo fa. Ma ancora una volta abbiamo dovuto pensarci noi, reperendo i relativi fondi a valere sul Pnrr per un importo pari a 500mila euro. Siamo riusciti a creare una struttura che avrà ampi spazi per i bambini, spazi in cui potranno pranzare comodamente e svolgere al contempo le attività ludiche".