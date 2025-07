Finanza, generale Filipponi nuovo comandante a Catania

Il generale di brigata Marco Filipponi è il nuovo comandante provinciale della guardia di finanza di Catania.

Subentra al colonello Diego Serra che, dai primi di luglio, ha retto l'incarico, in sede vacante, a seguito del trasferimento del generale Antonino Raimondo.

Il generale Marco Filipponi, 50 anni, è nato a Foligno (Perugia) ed è coniugato con due figli.

Proviene dal comando generale della guardia di finanza, dove ha svolto, nell'ultimo biennio, l'incarico di capo ufficio Legislazione. Nel corso della sua carriera, dopo aver frequentato l'accademia dal 1993 al 1998, ha comandato la Tenenza di Treviglio (1998-2000) e successivamente è stato assegnato al nucleo provinciale di Polizia tributaria di Roma (2000-2002), come capo sezione Verifiche. Dal 2002 al 2010 ha prestato servizio al comando generale, ricoprendo l'incarico di capo sezione all'ufficio Legislazione e quello del sottocapo di Stato maggiore.

Dopo la frequenza del corso superiore di polizia Tributaria (2010-2012) e il conseguimento del relativo titolo, ha svolto l'incarico di capo ufficio operazioni al nucleo di Polizia tributaria di Milano. Con il grado di colonnello, è stato poi assegnato al comando generale, rivestendo, in particolare, il ruolo di capo ufficio Affari legali (2018-2021). Dal 2021 al 2023 è stato comandante provinciale di Bergamo.

Laureato in giurisprudenza all'università di Roma - Tor Vergata e in Scienze della sicurezza economicofinanziaria nello stesso Ateneo, ha conseguito il master universitario di II livello in diritto tributario dell'impresa all'università Luigi Bocconi di Milano. Ha svolto inoltre incarichi di docenza all'accademia della guardia di finanza e la scuola di Polizia economico-finanziaria di ostia.