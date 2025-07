Palermo, dopo 50 anni lascia la casa popolare e la consegna al Comune

La sua famiglia aveva avuto assegnata la casa, al secondo piano del civico 53 di via San Raffaele Arcangelo a Palermo, oltre cinquant'anni fa.

Claudio Argento ha vissuto, qui, a sua volta, con la sua di famiglia per altri dodici anni, fino a quando non ha trovato lavoro in provincia di Bologna.

Così in vista del trasferimento, ha deciso di consegnare le chiavi dell'appartamento agli uffici dell'emergenza abitativa, affinché questa casa possa andare a coloro che sono in graduatoria per l'affidamento. Così stamattina l'assessore Fabrizio Ferrandelli, insieme alla polizia municipale, è andato personalmente a ritirare le chiavi.

"E' un gesto nobile, raro, che apprezziamo moltissimo - spiega l'assessore - in maniera responsabile hanno deciso di consegnare l'appartamento. Prima, invece, era una consuetudine che gli immobili popolari venissero passati, di mano in mano, senza avere titolo. E magari qualcuno si infilava o con la complicità del presente assegnatario o in maniera illegittima. A noi, infatti, ci risulta che ci siano state persone che hanno ceduto la titolarità ad occupare l'immobile a fronte di somme in denaro. Oggi invece anche il soggetto è scoraggiato nel farlo perché noi, nel giro di pochi giorni dal cambio anagrafico, ci rechiamo presso l'immobile con la polizia municipale per riprendere possesso della casa".

Claudio Argento e la moglie Giovanna Giglio domani partiranno per Crevalcore, un piccolo paesino in provincia di Bologna. Qui inizieranno una nuova vita, insieme alla figlia di 12 anni. "Le nostre famiglie ci hanno sempre insegnato il valore della legalità - dicono - per noi restituire formalmente la casa al comune, che a sua volta la darà a chi ne ha bisogno, è un bel gesto di civiltà".

Fino ad oggi la famiglia pagava 53 euro al mese per l'immobile. "In questa casa sono nato - racconta Argento - anche mia figlia è nata e cresciuta qui. E' un appartamento al secondo piano sì, ma che ha una buona energia. Spero che un'altra famiglia possa trovare qui la sua serenità".

L'assegnazione di immobili dell'emergenza abitativa è passata da otto all'anno, affidati nel 2020, a "102 negli ultimi 14 mesi - spiega Ferrandelli - la lista dell'emergenza abitativa ha cambiato modalità di gestione. Non si presenta più il modello cartaceo ma si accede tramite piattaforma digitale tramite Spid o carta d'identità elettronica. La lista degli assegnatari è passata da 3.743 nel 2023 a 364 nel 2024. Noi contiamo nel giro di un biennio di azzerare la graduatoria".