Lite a Sortino, gli perquisiscono la casa e trovano revolver calibro 38

La notte tra il 28 e il 29 luglio i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di Augusta hanno denunciato in stato di libertà un pregiudicato 58enne per detenzione abusiva di una pistola a tamburo. I Carabinieri, intervenuti per sedare una lite tra vicini di casa a Sortino, durante la perquisizione domiciliare nei confronti del 58enne, con precedenti penali per reati contro la persona e il patrimonio, hanno rinvenuto, appoggiata sul tavolo della cucina ed avvolta in un panno, una rivoltella calibro 38 con matricola illeggibile, in pessimo stato di conservazione, e con un proiettile inserito in camera di cartuccia. L’arma è stata sequestrata e sarà sottoposta ad accertamenti balistici.