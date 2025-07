Modica, sequestrato autocarro carico di ferro: denunciati 2 siracusani

La Polizia Locale di Modica ha sequestrato a Frigintini un autocarro Iveco Daily che trasportava circa 1200 kg di materiale ferroso senza le necessarie autorizzazioni. Il veicolo, oltre a essere sprovvisto dei permessi per il trasporto di rifiuti, era anche privo di copertura assicurativa e di revisione. Alla guida dell’autocarro sono stati trovati due pregiudicati e residenti a Siracusa, di 34 e 33 anni.

Il materiale ferroso è stato posto sotto sequestro, e i due siracusani sono stati denunciati per traffico illecito di rifiuti e per le violazioni al Codice della Strada relative alla mancanza di assicurazione e revisione del mezzo.