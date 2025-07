Giarratana, inaugurato il ristrutturato impianto sportivo Piero Garaffa gestito dal Centro Olimpia

Il sogno diventa realtà. Con una gran bella festa, mercoledì sera, Giarratana ha salutato la ristrutturazione e l’inaugurazione dell’impianto sportivo Piero Garaffa che, grazie ai fondi di Uefa foundation for children e dell’Asd Centro Olimpia Giarratana, con il supporto del Libero consorzio comunale di Ragusa, è destinato a diventare un punto di riferimento non solo della comunità della Perla degli Iblei ma anche del circondario. La presidente del Libero consorzio, Maria Rita Schembari, ha evidenziato il ruolo sociale e aggregativo di impianti del genere, chiarendo che, altresì, l’ente di viale del Fante sta istruendo a breve la gara per il completamento anche degli spogliatoi. Una notizia che è stata accolta positivamente, con un grande applauso, dai presenti. Il sindaco di Giarratana, Lino Giaquinta, ha evidenziato che la Perla degli Iblei da sempre è stata città di sport e non c’è persona che non pratichi una disciplina sportiva. Questa struttura, ancora di più quando sarà completata, favorirà e migliorerà la pratica sportiva. Il sindaco di Monterosso, Salvatore Pagano, accompagnato dall’assessore comunale alla Pubblica istruzione, Giuseppina Carnibella, ha manifestato entusiasmo per il fatto che l’impianto sarà aperto anche ai giovani del borgo montano, sottolineando che occorre sempre più ragionare in ottica sinergica tra gli enti locali territoriali. E’ poi intervenuto il dirigente benemerito della Figc, Pino Cicciarella, che ha tessuto le lodi dell’impegno profuso dalla famiglia Linguanti, che gestisce l’Asd Olimpia, già operativa sin dal 1984 per la crescita di generazioni e generazioni di giovani calciatori. Tra cui Thiago Fiore e Thomas Leggio che, dopo avere mosso i primi passi con il team giarratanese, sono approdati rispettivamente al Crotone e al Monza. Come ha evidenziato il project manager del sodalizio, Federico Linguanti che, con il fratello Giulio, ha posto in luce quanta fatica sia stata fatta per accedere al bando Uefa e che, però, grazie al supporto del maltese Norman De Maio, componente della commissione Uefa, è stato possibile chiudere in maniera positiva. A proposito della comunità dell’isola dei Cavalieri, in rappresentanza proprio di De Maio, è intervenuto il conte Paul Caruana Gatto che ha ricordato come un impianto del genere possa assolvere anche al ruolo dell’integrazione tra genti di differente origine. Dulcis in fundo il direttore generale dell’Olimpia, Claudio Linguanti, che ha ringraziato tutti coloro che hanno creduto nel progetto, dagli enti agli sponsor privati, e che lo hanno supportato. “E’ stata una bella scommessa, ma siamo riusciti a vincerla – ha spiegato – ora ci impegneremo per fare sì che la struttura possa essere completata sotto tutti i punti di vista”. Dopo la benedizione del sacerdote Marco Diara, che ha voluto evidenziare come questo impianto assolve a un ruolo cruciale soprattutto nei confronti dei giovani, è stata la presidente Schembari a battere il calcio d’inizio dando il via a una serie di partitelle dimostrative tra i giovani calciatori dell’Olimpia suddivisi nelle varie categorie.