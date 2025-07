Aeroporto di Catania, Sac: "Impegnati a mantenere elevati standard di qualità"

La Sac interviene con una nota "in merito alle risultanze del controllo effettuato dal personale dell'ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, della divisione anticrimine e della polizia di Frontiera, con l'intervento del personale della Regione Siciliana, degli ispettori dell'Ispettorato territoriale del lavoro, dei medici e dei tecnici del Dipartimento di prevenzione veterinaria - Servizio di Sanità pubblica Veterinaria, Dipartimento di prevenzione - Servizio Igiene pubblica e Spresal dell'ASP di Catania e degli agenti del settore annona della polizia locale il 29 luglio presso l'Aeroporto di Catania, che avrebbe rilevato alcune non conformità in alcuni dei locali di ristoro presenti nello scalo". "A causa di irregolarità riscontrate nella produzione - puntualizza la società di gestione dello scalo etneo -, un solo locale è stato chiuso al pubblico e si sta lavorando per ripristinare la regolare operatività dell'esercizio".

"La gestione operativa dei singoli punti di ristoro - aggiunge la società - non rientra nelle responsabilità dirette di Sac, che si occupa esclusivamente dell'assegnazione degli spazi aeroportuali tramite procedure di evidenza pubblica, nel pieno rispetto della normativa vigente. Tutti gli operatori subconcessionari sono contrattualmente tenuti a rispettare rigorosamente le normative vigenti in materia di igiene, sicurezza alimentare, manutenzione e pulizia dei locali". Sac ribadisce "il proprio impegno costante nel garantire elevati standard qualitativi e igienico-sanitari all'interno dell'aeroporto, a tutela dei passeggeri, degli operatori e dell'immagine dell'infrastruttura".