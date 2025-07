Modica, scaricava rifiuti di vario genere a Maganuco: multato un 22enne

La Polizia Locale di Modica ha bloccato in Contrada Maganuco, in Via Genova, un giovane di 22 anni intento a scaricare abusivamente rifiuti di vario genere. L’intervento degli agenti ha impedito un grave danno ambientale e ha prodotto sanzioni amministrative. Il ragazzo è stato fermato a bordo di un vecchio furgone mentre stava per disfarsi di un ingente quantitativo di materiale edile, spazzatura, materiali ferrosi e fusti in plastica. Un vero e proprio sversamento illecito che avrebbe deturpato l’area. Gli agenti hanno fermato il giovane sul fatto. Dopo essere stato bloccato, al ventiduenne è stato intimato di ricaricare sul furgone tutto ciò che aveva già depositato, inclusi alcuni rifiuti contenuti in un sacco nero, il cui utilizzo è vietato per lo smaltimento di determinate tipologie di scarti. E’ stato poi accompagnato presso il Comando di Polizia Locale, dove gli sono state elevate sanzioni amministrative per diverse centinaia di euro. Le autorità stanno ora valutando anche l’applicazione di azioni penali a suo carico, data la gravità del reato ambientale.