Inchiesta Urbanistica Milano, sei arresti: ai domiciliari pure Tancredi e Catella

Sei arresti nell'inchiesta sull'urbanistica a Milano. Il giudice per le indagini preliminari Mattia Fiorentini ha disposto il carcere per Andrea Bezziccheri, imprenditore e patron della Bluestone, mentre gli altri cinque indagati vanno ai domiciliari. Ai domiciliari vanno l'ex assessore all'Urbanistica Giancarlo Tancredi, il fondatore di Coima Manfredi Catella, Alessandro Scandurra, ex componente della Commissione paesaggio del Comune, l'ex presidente della stessa Commissione Giuseppe Marinoni e il manager Federico Pella.

Il gip Fiorentini, davanti al quale lo scorso 23 luglio si sono svolti gli interrogatori preventivi, ha emesso l'ordinanza per i reati di corruzione, falso e induzione indebita a dare o promettere utilità. Il provvedimento è stato eseguito dai finanzieri del comando provinciale della Guardia di Finanza di Milano.

Gip: "Da privati pressioni su Sala per ottenere progetti milionari"

Per il giudice delle indagini preliminari di Milano Mattia Fiorentini che ha disposto l'arresto per sei indagati, sussistono i "gravi indizi di colpevolezza", con esclusione di due episodi di corruzione nei confronti dell'ex presidente della Commissione per il paesaggio Giuseppe Marinoni e del progetto 'Pirellino' che coinvolgeva, tra gli altri, l'ex assessore Giancarlo Tancredi, Giuseppe Marinoni e l'imprenditore Manfredi Catella. Vicenda che chiamava in causa, tra gli altri, il sindaco Giuseppe Sala indagato nell'inchiesta sulla rigenerazione urbana per induzione indebita e falso.