Sciame di 20mila api nella sede del ministero dell'Economia

Un grande sciame di api è stato segnalato e recuperato, dopo un complesso intervento, a Roma nei cortili interni del ministero dell'Economia e delle Finanze sui quali affacciano gli uffici.

Ad intervenire, dopo la segnalazione del Mef, gli esperti della Federazione Apicoltori Italiani.

Gli esperti hanno lavorato oltre un'ora per liberare l'inferriata da più di 20mila insetti con l'ape regina.

A operare è stato l'esperto apistico della Fai, Fabrizio Piacentini, che vista la delicata collocazione delle api sull'inferriata e il loro gran numero, "ha dovuto assicurare che l'intera colonia di api fosse messa al sicuro nell'apposito contenitore porta-sciami".

Si tratta di un fenomeno fuori stagione, in quanto le api in genere sciamano a primavera, dovuto con tutta probabilità alla variabilità meteorologica di questi ultimi giorni, spiegano gli esperti. Per questo recupero è stata utilizzata la tecnica del 'favo di covata', cioè l'avvicinamento di materiale biologico vivo grazie al quale si inducono le api a un ordinato e completo percorso di rientro nell'arnia portatile senza che vi fossero rischi per i passanti e il personale ministeriale.

"Siamo lieti di aver testimoniato ancora una volta la nostra competenza tecnica, a tutela e salvaguardia dell'ape italiana, in uno dei tanti recuperi che la Fai opera presso le sedi istituzionali della Città di Roma, Quirinale, Senato della Repubblica, Camera dei Deputati, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - ha detto Raffaele Cirone, presidente della Federazione Apicoltori - la prontezza e la sensibilità del personale del Mef ci hanno consentito di recuperare un prezioso tassello di biodiversità e le api saranno ricollocate nell'Apiario Urbano Sperimentale della Federazione perché proseguano il servizio di impollinazione".