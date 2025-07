Incidente su A18, sversato gasolio vicino Roccalumera

Un mezzo pesante ha sversato gasolio sull'autostrada A18 Messina-Catania, causando la chiusura temporanea della carreggiata in direzione Messina al km 17+200, nei pressi di Capo Alì. È stata disposta l'uscita obbligatoria a Roccalumera, con rallentamenti sulla viabilità autostradale e ordinaria. La ditta incaricata dal Consorzio per le Autostrade Siciliane è intervenuta per la bonifica, e la riapertura della carreggiata è prevista a breve, una volta ripristinate le condizioni di sicurezza.