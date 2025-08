Modica, il cioccolato Bonajuto conquista il Times: “Best for inventive chocolate”

L'Antica Dolceria Bonajuto di e il rinomato cioccolato "conquistano" il Times. La celebre testata britannica ha, infatti, inserito Modica tra le 16 migliori mete italiane per il food, celebrando in particolare il cioccolato e definendolo “Best for inventive chocolate” con l’hashtag #bonajutostyle.

Il Times ha sottolineato l’originalità e la creatività che contraddistinguono la cioccolateria, capace di reinterpretare un’antica ricetta in chiave moderna senza snaturarne l’essenza.

L’inclusione di Modica in questa esclusiva lista rappresenta anche un’importante vetrina per l’intero territorio con il turismo enogastronomico in continua crescita.