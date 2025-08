Estate Avolese 2025, la sindaca: programma che anima la città e valorizza i luoghi

rosegue a pieno ritmo l’Estate Avolese 2025, con un programma ricco di appuntamenti culturali, musicali, gastronomici e per famiglie. Le prossime due settimane accompagneranno cittadini e visitatori in un viaggio tra le eccellenze del territorio, la bellezza dei luoghi e la vivacità di una comunità che ha voglia di condividere emozioni. "Stiamo offrendo un cartellone che coniuga cultura, tradizione e intrattenimento – dichiara la sindaca Rossana Cannata –. Un programma pensato per tutte le età e per tutti i gusti, capace di animare la città e valorizzarne le energie migliori. È un’estate che racconta chi siamo, con eventi che parlano di bellezza, identità e partecipazione". Prosegue fino a domani l’attesissima prima edizione dell’Avola Book Festival, con incontri letterari in tre luoghi simbolo della città: il Sagrato della Chiesa di Santa Venera, Piazza Umberto I e il Borgo Marinaro. Oggi appuntamento con il “Candlelight e Lirica” in piazza Umberto I, a cura del Coro Lirico Siciliano. Sabato 2, boxe interregionale in Piazza Umberto I e, sulla spiaggia del Borgo, l’evento notturno “Siculiade”, tra costellazioni, miti e poesia con il club letterario I Sonnambuli. Domenica 3 agosto, grande attesa per la regata “VIII di Santa Venera” e per la solenne processione a mare, con partenza dal porticciolo di Falaride e arrivo al Borgo Marinaro, seguita dalla benedizione delle imbarcazioni e da uno spettacolo musicale con i Ballarò. Dall' 1 al 7 agosto, in mostra al Palazzo di Città “Arte a due voci” di Barbagallo e Circeo. Prosegue inoltre fino al 10 agosto il Mercatino dell’Artigianato al Borgo Marinaro. Lunedì 4 agosto in piazza Santa Venera va in scena la tradizionale Sagra della Mandorla di Avola, seguita da un concerto di Ugo Mazzei a Palazzo di Città. Il 5 agosto sarà la volta del cabaret con Tony Sperandeo in “Con quella faccia un po’ così” in Piazza Umberto I. Mercoledì 6 agosto, sempre in piazza Umberto I, finale regionale di Miss Italia, con la presenza della madrina Ofelia Passaponti. Il 9 agosto, concerto di Mario Incudine; il 10 agosto, notte di San Lorenzo sotto le stelle, con spettacolo pirotecnico alla Rotonda sul Mare. L’11 agosto sarà dedicato alla Notte Bianca: dalle 21, il centro storico si trasformerà in un grande palcoscenico all’aperto tra musica, arte, sport e artigianato. Il 12 agosto il concerto con i Replay, tribute band dei Pooh, anticiperà uno degli appuntamenti più attesi dell’estate avolese. Il 13 agosto, il Centro Giovanile Falcone Borsellino ospiterà Note di Vino – Calici & Stelle, una serata dedicata ai vini del territorio, con la partecipazione di 30 cantine della Strada del Vino del Val di Noto e la selezione internazionale curata da AIS Sicilia. Due masterclass guideranno i partecipanti in un’esperienza di degustazione esclusiva. Dal 14 al 17 agosto, torna la 17ª Sagra del Pesce Spada in via Papa Giovanni Paolo II. Il 15 agosto, il Ferragosto Fest accenderà il Parco Robinson con Rock-Aro DJ dalle 23. "Avola è viva, Avola è aperta – conclude la sindaca Cannata –. Ogni evento è un invito a riscoprire le nostre piazze, i nostri sapori e il valore dello stare insieme. Questa estate è un investimento sulla bellezza e sull’anima della nostra città che porta indotto produttivo, economia e sviluppo".