Floridia, domani in Chiesa Madre i funerali di Marco Latina

E' stata dissequestrata la salma di Marco Latina, il ragazzo di 25 anni, morto in un incidente stradale a Floridia. La Procura ha dato il nulla osta alla famiglia per la celebrazione dei funerali. Il rito funebre si terrà domani 2 agosto, nella Chiesa Madre di Floridia alle 9,30. Poi, secondo quanto si apprende, il corpo sarà cremato. Sulle cause dell'incidente, ancora indagini in corso. Ieri mattina gli agenti della polizia municipale di Siracusa hanno compiuto un sopralluogo nella strada del cimitero. Nell'incidente che ha provocato la morte di Latina è rimasto coinvolto anche un furgone guidato da M.V. Gli investigatori dovranno accertare le responsabilità e le cause che hanno provocato il sinistro mortale.