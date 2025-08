Nave Ong Nadir soccorre 36 migranti, c'è una vittima e 3 dispersi

Una vittima e tre dispersi è il bilancio di una operazione di salvataggio in mare della barca a vela Nadir della ong tedesca Resqship.

Durante il soccorso i sopravvissuti hanno riferito all'equipaggio che 15 di loro erano caduti in mare, la Nadir è riuscita a recuperare 12 persone: 36 in totale i migranti salvati.

A bordo della barca in ferro anche nove donne, di cui due incinte, due neonati e due bambini e numerosi casi medici gravi con ustioni chimiche e disidratazione. Una delle donne in gravidanza è al settimo mese e "non sente più i movimenti del feto da un giorno", riferisce la ong. I sopravvissuti hanno detto di essere partiti da Sfax, in Tunisia, sei giorni prima.

Già dal secondo giorno erano rimasti senza carburante. La segnalazione iniziale è arrivata dall'aereo Seabird 2 della Sea Watch. La Nadir era appena tornata in zona operativa dopo 20 giorni di fermo amministrativo.