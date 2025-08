Bandiera palestinese esposta al Municipio di Montedoro

Da oggi sul palazzo municipale di Montedoro (Caltanissetta) sventola la bandiera della Palestina.

Un gesto simbolico, voluto dall'amministrazione comunale, "per lanciare un messaggio di pace e solidarietà e per sollecitare il governo italiano al riconoscimento ufficiale dello Stato di Palestina".

"Non possiamo restare indifferenti davanti al dramma di un popolo che da decenni vive sotto assedio e in guerra - dice il sindaco Renzo Bufalino -.

Il nostro è un piccolo Comune, ma vogliamo dire con forza che la pace è l'unica strada possibile.

Chiediamo al governo italiano di riconoscere lo Stato di Palestina e di farsi promotore di una soluzione diplomatica duratura".

L'iniziativa di Montedoro si inserisce in una mobilitazione che, nelle ultime settimane, ha visto numerosi Comuni italiani - grandi e piccoli - esporre il vessillo palestinese come segno di vicinanza alle vittime del conflitto in Medio Oriente e come appello alla comunità internazionale per il cessate il fuoco immediato e la tutela dei civili.

"Questo gesto non è contro nessuno -aggiunge il sindaco - ma a favore di tutti: per la convivenza tra due popoli e per il rispetto del diritto internazionale".