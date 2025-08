Contro l'autoritarismo nasce il Movimento 'Insieme per Floridia'

Nasce a Floridia il gruppo "Insieme per Floridia". Un gruppo di persone che intendono la politica come servizio al cittadino. Un gruppo di persone che non fanno della politica un lavoro ma al contrario ne fanno strumento per il miglioramento della quotidianità della città ove vivono. Elementi importanti del gruppo sono Umiltà e capacità di ascolto. L'assolutismo e l'autoritarismo sono caratteristiche che non appartengono a questo gruppo di cittadini. La notizia è stata diffusa sui social dal consigliere di opposizione al governo Carianni, Davide Spadaro.

(Nella foto il consigliere comunale di Floridia, Davide Spadaro)