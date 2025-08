I carretti siciliani aprono la Sagra del Carrubo a Rosolini

Si apre con la sfilata dei carretti siciliani oggi omeriggio alle 18, 30 la Sagra del Carrubo a Rosolini. La manifestazione voluta dall'amministrazione in collabotrazzione con la Pro Loco e finanziata dal Gal Eloro, andrà avanti fino a domenica 3 agosto. Una tre giorni di eventi culturali , enogastronomici, canori il cui clou sarà rappresentato dalla “Sagra del carrubo”

Si comincia dai carretti siciliani, una classica per Rosolini, che partiranno dalla chiesa di Santa Caterina, accompagnati dagli sbandieratori e dai musici 'Città di Floridia'. Alle 19 spazio dedicato ai bambini con i gonfiabili che verranno allestiti in piazza Masaniello mentre per le 20 è previsto il rientro dei carretti in piazza Garibaldi. Coinciderà con l'apertura degli stand di prodotti enogastronomici. La prima giornata della Sagra del Carrubo si chiuderà con un spettacolo musicale con la partecipazione di Carlo Caneba.