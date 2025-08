Sbarco di migranti a Pozzallo il 23 luglio, fermato il presunto scafista

Gli agenti della Polizia di Stato di Ragusa, in collaborazione con la Sezione Operativa Navale della Guardia di Finanza di Pozzallo, hanno fermato un cittadino bengalese di 24 anni, ritenuto responsabile dello sbarco di migranti avvenuto lo scorso 23 luglio.

I 54 migranti, soccorsi in mare dalla Capitaneria di Porto e trasferiti al porto di Pozzallo, sono stati condotti all'hotspot per l'identificazione e i rilievi fotodattiloscopici a cura della Polizia Scientifica, oltre ad altre procedure gestite dall'Ufficio Immigrazione.

Grazie alle indagini condotte durante le fasi di sbarco, gli investigatori hanno raccolto elementi sufficienti per identificare il giovane come colui che avrebbe condotto l'imbarcazione, configurando l'ipotesi di reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina.

Il 24enne è stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto e trasferito presso la Casa Circondariale di Ragusa.