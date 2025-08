Palermo, un tratto di piazza Leoni intitolato al suo campione: Schillaci

Il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, ha emanato una determinazione sindacale per la variazione della denominazione di un tratto di piazza Leoni in "piazzetta Totò Schillaci". Il tratto di piazza Leoni individuato - si legge nella determina - "è quello compreso tra viale del Fante, la via dei Leoni, la via dell'Artigliere e la stessa piazza Leoni, per la vicinanza con lo stadio comunale Renzo Barbera ed altri impianti sportivi".

"Con questo provvedimento - dichiarano il sindaco Roberto Lagalla e il vicesindaco e assessore alla Toponomastica, Giampiero Cannella - l'amministrazione comunale vuole rinnovare il proprio ringraziamento e quello della città nei confronti di Totò Schillaci. Totò non è stato solo l'eroe delle notti magiche di Italia '90 o il calciatore palermitano più rappresentativo della storia a livello mondiale. La sua figura, infatti, è riuscita a portare in alto il nome di Palermo in giro per il mondo e lo ha fatto sempre, mantenendo il suo animo puro e gentile. Quello stesso animo che ha rappresentato un simbolo di riscatto per Palermo che, proprio all'inizio degli anni Novanta, viveva un periodo difficile. Intitolare a Totò Schillaci una piazzetta che si affaccia su viale del Fante, quella che può essere considerata la via dello sport più rappresentativa della città per la presenza dello stadio Barbera e di altri impianti che questa amministrazione sta ristrutturando, è il riconoscimento al grande uomo di sport, e di tutti i migliori valori che racchiude, che il calciatore palermitano è stato e, per questo, ringraziamo anche la Commissione Toponomastica che ha accolto questa iniziativa".

Nelle prossime settimane verrà comunicata la data della cerimonia di intitolazione.