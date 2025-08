Agrigento, Roberta Torre direttore artistico del 'Pirandello'

La regista e autrice Roberta Torre è il nuovo direttore artistico del Teatro Pirandello di Agrigento.

La nomina, proposta dal direttore generale Salvo Prestia, è stata ratificata dal consiglio d'amministrazione della Fondazione, composto da Gaetano Airò, Giulio Cinque, Andrea Cirino, Giuseppe Miccichè e presieduto da Alessandro Patti.

"Una direzione artistica che lavorerà sulla contaminazione di linguaggi in cui convergono teatro, musica, cinema, arti visive promuovendo nuove drammaturgie.

Un programma che protegge il teatro come luogo d'incontro tra comunità locali, artisti emergenti e pubblico internazionale. Riscoperta e reinterpretazione dell'opera pirandelliana, integrando multimedialità, periferie culturali, voci marginali. Preparatevi a un teatro che pulsa, sorprende, emoziona: benvenuta, Roberta Torre", dice Patti.

"Onorata e felice di questo incarico. Il prestigio del Teatro Pirandello di Agrigento, la sua bellezza, la sua storia, sono uno straordinario patrimonio italiano. Mi emoziona pensare di poterne far parte. Sono felice di tornare a lavorare in Sicilia, dove sono artisticamente nata. Spero di contribuire con uno sguardo che includa significativamente le nuove generazioni", aggiunge la regista già al lavoro per definire i dettagli della stagione teatrale 2025-2026, che verrà presentata al Teatro Pirandello il 12 Agosto alle 11.