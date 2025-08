Modica. L'esodo verso Forza Italia, Spadaro (PD): Monisteri e la giunta nel centrodestra

"Apprendiamo della formale adesione della sindaca Maria Monisteri a Forza Italia. Una decisione che, finalmente, fa chiarezza sulla collocazione politica sua e dell'intera giunta comunale, ponendo fine a ogni equivoco sull'appartenenza a un sedicente 'civismo'". È quanto dichiara Giovanni Spadaro, consigliere comunale del Partito Democratico di Modica.

"La scelta della Sindaca", prosegue Spadaro, "non fa altro che certificare l'appartenenza di questa amministrazione allo stesso perimetro del centrodestra che ha governato la città negli ultimi anni e di cui fanno parte anche i consiglieri dell'ex maggioranza fedeli a Ignazio Abbate, il principale responsabile del dissesto finanziario, sociale e culturale in cui è stata trascinata Modica. La discontinuità politica con quel passato, che la nuova maggioranza ha sempre rivendicato, è oggi di fatto clamorosamente messa in dubbio davanti alla Città".

Il Partito Democratico prende atto di questa definitiva configurazione politica e, con ancora maggiore determinazione, conferma il proprio impegno per un'opposizione seria, costruttiva e responsabile.

"Il nostro ruolo", spiega il Consigliere Spadaro, "non sarà mai quello della polemica sterile, ma di una vigilanza attenta e di una critica puntuale sugli atti amministrativi, sempre e soltanto nell'esclusivo interesse della città e dei modicani, che già pagano il prezzo altissimo di anni di mala gestione".

"Di fronte a uno schieramento che guarda alle carriere e agli equilibri di partito", conclude Spadaro, "il Partito Democratico si pone come unica, vera alternativa. Iniziamo a lavorare con ancora più forza per aggregare le migliori energie della città e costruire un progetto politico credibile e di lungo respiro, che sappia recuperare le ragioni più autentiche del civismo tradito da questa amministrazione e sia finalmente capace di guardare al futuro dei nostri figli e non alle ambizioni dei singoli".