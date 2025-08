Vandali in azione a Palermo: mandata in frantumi vetrina di una edicola

Danneggiata la vetrina dell'Edicola Villa Turrisi, di via Leonardo Da Vinci, a Palermo. Sarebbe stata mandata in frantumi, nella notte, da qualcuno che ha tentato di introdursi nella struttura.

"Esprimo piena solidarietà ai gestori dell'edicola Villa Turrisi di via Leonardo da Vinci, vittime di un vile atto vandalico che colpisce non solo un'attività commerciale storica, ma un presidio di legalità e servizio alla cittadinanza - commenta il consigliere comunale e presidente della VI Commissione consiliare, Ottavio Zacco -. Simili gesti offendono la nostra comunità e vanno condannati senza esitazione. Mi auguro che le autorità competenti facciano piena luce sull'accaduto e che si rafforzino le misure di tutela per chi ogni giorno, con onestà e sacrificio, contribuisce alla vita del nostro tessuto urbano. Ai titolari dell'edicola va il mio incoraggiamento e il mio sostegno".