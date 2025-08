L'Uici di Ragusa al "Progetto Gesti 2025" nel parco avventura Madonie

“Ci siamo arrampicati oltre i nostri limiti. E abbiamo scoperto molto più di un panorama”. Così i componenti del gruppo dell’Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti di Ragusa che hanno animato, in queste giornate estive, una esperienza indimenticabile con il progetto Gesti 2025 nel parco Avventura Madonie, mettendo alla prova coraggio e spirito di squadra. “Nell’ambito dei percorsi acrobatici tra gli alberi – affermano i componenti del team Uici Ragusa presente all’esperienza – ci siamo lanciati nel vuoto da ben 10 metri, abbiamo provato l’arrampicata mettendoci alla prova con grinta e divertimento, tirato con l’arco facendo volare più di qualche scintilla e ci siamo cimentati con l'orienteering in una vera e propria caccia al tesoro. E non poteva mancare l’esperienza più magica: dormire nelle casette sugli alberi, circondati solo dal silenzio del bosco e dal cielo stellato”. “Vogliamo rivolgere un grazie di cuore – sottolinea il presidente Uici Ragusa, Salvatore Albani – a tutto lo staff del parco: gentilissimi, disponibili, sempre pronti a incoraggiarci e ad accoglierci col sorriso. Il giorno dopo, abbiamo proseguito il nostro viaggio a Cefalù, dove abbiamo visitato il museo Mandralisca, anche qui staff gentilissimo, il duomo, l’ex lavatoio medievale e le principali bellezze della città. Un mix perfetto di avventura e cultura. E’ stata, insomma, una esperienza intensa tra natura, storia e connessioni vere”.