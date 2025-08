Un 35enne specializzato nel furto di gruppi ottici, fari e parti di carrozzerie in auto posteggiate nel centro di Acireale è stato arrestato da carabinieri. Militari dell'Arma lo hanno identificato anche grazie alla visione dei filmati dei sistemi di videosorveglianza della zona. Nei suoi confronti è stata eseguita un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip di Catania, su richiesta della Procura etnea, per furti aggravati.