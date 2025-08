Truffa dello specchietto in Piemonte, arrestato un 28enne di Noto

I Carabinieri della Stazione di Noto hanno arrestato 28enne in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino, Ufficio Esecuzioni Penali. L’uomo, con precedenti penali e di polizia per reati contro il patrimonio, è stato condannato per una truffa aggravata in concorso commessa nel 2022 a Nichelino (TO). Nella circostanza l’uomo aveva posto in essere la cosiddetta truffa dello specchietto e, con l’aiuto di un complice, aveva indotto un anziano in errore, facendosi consegnare del denaro in risarcimento del presunto danno. L’arrestato è stato associato alla Casa Circondariale “ Cavadonna ” di Siracusa.