Furto di energia elettrica, 6 denunciati a Pachino e Rosolini

A Pachino e Rosolini, i Carabinieri della Compagnia di Noto, nel corso di predisposti servizi di controllo effettuati con l’ausilio di personale tecnico dell’ENEL, hanno denunciato in stato di libertà 6 persone per furto di energia elettrica poiché sono risultate avere presso le proprie abitazioni allacci abusivi alla rete di distribuzione elettrica. In Pachino sono stati deferiti un 56enne con precedenti penali per associazione di tipo mafioso, in materia di armi e stupefacenti e per reati contro il patrimonio; una 30enne con precedenti di polizia per reati contro il patrimonio, un 21enne con precedenti di polizia per delitti contro la fede pubblica e una 43enne, tutti residenti in via Cappellini. In Rosolini, sono stati denunciati una 30enne residente in contrada Codalupo e una 21enne residente in via S. Alessandra, entrambe con precedenti di polizia per reati contro il patrimonio. Nel corso dei controlli su strada, i Carabinieri hanno identificato 42 persone, controllato 23 veicoli elevando sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada per oltre 7.300 euro e decurtando 53 punti alle patenti di guida; sette veicoli sono stati sottoposti a sequestro amministrativo poiché risultati privi della copertura assicurativa.