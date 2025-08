Modica Calcio, ufficializzato il nuovo staff tecnico rossoblù

Il Modica Calcio ha ufficializzato lo staff tecnico che affiancherà mister Raciti nella stagione 2025/2026 del campionato di Eccellenza. Uno staff composto da volti nuovi e graditi ritorni, accomunati da esperienza, competenza e grande dedizione al lavoro.

Raciti potrà contare su Angelo Spina nel ruolo di vice allenatore: una figura fortemente legata al campo, capace di creare gruppo e trasmettere valori. Ex Acireale in Serie D e Nazionale Siciliana, ha maturato esperienze importanti anche a Belpasso, dimostrando grande spirito di squadra e senso di appartenenza.

Marco Onorati è il nuovo preparatore dei portieri. In questi giorni ha già iniziato il lavoro con Romano, portiere che ha allenato anche nella passata stagione, e con il giovane Iemmolo. Onorati porta con sé un curriculum di grande valore, avendo calcato campi dalla Serie A, con Catania e Genoa, fino all’Eccellenza.

Torna anche Giuseppe Privitera, già a Modica nella stagione 2023/2024. Quest’anno avrà la possibilità di lavorare con il gruppo sin dall’inizio della preparazione, dando continuità e solidità al progetto tecnico rossoblù.

Confermatissimo Fernando Caristia nel ruolo di Team Manager: uomo di campo e punto di riferimento all’interno della società, da anni rappresenta un pilastro per il Modica Calcio, sempre presente con serietà, passione e professionalità.