Il Siracusa si accaparra il centrocampista Damian e l'attaccante Contini

Siracusa Calcio 1924 comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive di Filippo Damian. Centrocampista classe ‘96, nelle ultime due stagioni ha vestito la maglia della Casertana

In carriera ha vinto il campionato di Serie C con Ternana e Pordenone, mentre in terza serie ha giocato anche con Trento, Messina, Siena e Novara

Damian ha firmato un contratto fino al 2027 e nelle prossime ore sarà in città per mettersi a disposizione di mister Turati. Insieme a Damian arriva in azzurro l'attaccante Ginluca Contini, calsse 2001. Nella passata stagione è stato in forza alla Virtus Verona. Proviene dal settore giovanile del Cagliari.

(Nella foto il centrocampista Filippo Damian)