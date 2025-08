Parte il 22 agosto il campionato di serie B, Palermo debutta in casa contro la Reggiana

La Serie B aprirà i battenti venerdì 22 agosto alle 20.30 con Pescara-Cesena. La Lega, infatti, ha diramato il programma delle prime tre giornate di campionato, due giorni dopo la pubblicazione del calendario. Sabato alle 19 altre due gare: l'Empoli, retrocessa dalla Serie A, se la vedrà al Castellani contro il neopromosso Padova, mentre la Virtus Entella, anch'essa arrivata dalla Serie C, si troverà di fronte nel proprio stadio la Juve Stabia. Alle 21 l'esordio del Palermo di Pippo Inzaghi al Barbera contro la Reggiana, mentre il Monza (appena retrocesso) ospiterà in casa il Mantova in un derby lombardo. Domenica alle 19 lo Spezia, sconfitto nella finale play-off della scorsa stagione dalla Cremonese, ospiterà la Carrarese. Il Venezia, tornato in B dopo una sola stagione nella massima serie, dovrà vedersela contro il Bari. Alle 21 Catanzaro-Sudtirol e Frosinone-Avellino, quest'ultimo promosso dopo aver dominato il girone C di Serie C.

Lunedì 25 alle 20.30, infine, il posticipo Sampdoria-Modena. Gara slittata come monday-night "per evitare la concomitanza con altro evento sportivo programmato nel medesimo impianto e per una migliore gestione dell'ordine pubblico vista la presenza di altro evento cittadino segnalato dalle Autorità e dall'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive", si legge nel comunicato.

(nella foto Matteo Brunori del Palermo)