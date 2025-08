La Corte Ue sui migranti: 'La valutazione sui Paesi sicuri spetta ai giudici', ira di Meloni

Spetta 'a un giudice' la valutazione sui 'Paesi sicuri' di origine ai quali rinviare i migranti e nell'elenco non ci può essere un Paese che 'non offra a tutta la sua popolazione una protezione sufficiente'.

Lo stabilisce la sentenza della Corte Ue sul protocollo Italia-Albania.

Le condizioni sono valide fino 'all'entrata in vigore del nuovo regolamento Ue atteso per il 12 giugno 2026 che 'il legislatore Ue può anticipare'. La decisione provoca la 'sorpresa' del governo: 'La giurisdizione, stavolta europea, rivendica ancora una volta spazi che non le competono, a fronte di responsabilità politiche. La decisione indebolisce il contrasto all'immigrazione illegale di massa e la difesa dei confini nazionali'. Plaude l'Anm: 'Nessuno remava contro il governo. La Corte di giustizia Ue dice che l'interpretazione dei giudici italiani era corretta'. Opposizioni all'attacco. 'Il modello Albania è bocciato, sperperati 800 milioni', afferma la segretaria del Pd Schlein.

"La sentenza - commenta il ministro della Giustizia, Carlo Nordio - riconosce il diritto dell'Italia a designare un Paese terzo come 'Paese di origine sicuro' anche tramite un atto legislativo, come abbiamo fatto noi. Quanto al sindacato del giudice, esso dev'essere effettivo e motivato. Il giudice, dice la Corte, deve accertarsi dell'affidabilità delle informazioni dalle quali deriva il suo convincimento e darne adeguata motivazione. E non sembra che questo sia sempre avvenuto".